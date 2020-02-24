Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном

Межведомственная комиссия по предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Армении решила прекратить на две недели сухопутное сообщение с Ираном, авиасообщение будет ограничено. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник премьер страны Никол Пашинян.

"Принято решение на две недели прекратить сухопутное сообщение с Ираном, применить в отношении авиационного сообщения неполное ограничение. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей", - написал премьер в Facebook.

По его словам, решено не применять никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана.

Он добавил, что решение будет чуть позже утверждено на заочном заседании правительства.