В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом ребенка
Новый коронавирус впервые обнаружен в Армении у ребенка, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее минздрав заявлял, что детей среди заразившихся нет.
"Один из случаев коронавируса, выявленный 14 марта, обнаружен у ребенка школьного возраста", - написала Никогосян в Facebook.
По ее словам, ребенок госпитализирован, а круг его контактов в школе - одноклассники и учителя - изолированы.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 20 случаев нового коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.