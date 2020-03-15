В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом ребенка

Новый коронавирус впервые обнаружен в Армении у ребенка, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее минздрав заявлял, что детей среди заразившихся нет.

"Один из случаев коронавируса, выявленный 14 марта, обнаружен у ребенка школьного возраста", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, ребенок госпитализирован, а круг его контактов в школе - одноклассники и учителя - изолированы.

По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 20 случаев нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.