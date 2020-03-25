В Армении уже 265 зараженных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 265

Как передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ, об это сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, количество случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 30 (в 10:00 24 марта их было 235, ред.). Еще 16 человек в стране излечились от коронавируса (по положению на вечер 24 марта их было 14, ред.).

По положению на вечер 24 марта, число инфицированных составляло 249 человек.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия. Закрыты также учебные заведения и культурные учреждения.