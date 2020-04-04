Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 770
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось до 770 человек. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Ранее в стране было зафиксировано 736 подтвержденных случая заражения COVID-19. Таким образом, число случаев за сутки увеличилось на 34. От осложнений, вызванных корнавирусом, в Армении умерли уже семеро.
В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.
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