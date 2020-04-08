Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 881
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось на 28, составив 881 человек, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Ранее сообщалось о 853 подтвержденных случаях заражения COVID-19.
По состоянию на утро 8 апреля - 114 человек излечились. В процессе лечения находятся 758 человек. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, тесты еще 4571 дали отрицательный результат. Число летальных исходов от коронавируса составляет 9.
Лента новостей
Шабнам Гасанова: Азербайджан лидирует среди стран СНГ и даже опережает многие европейские по числу проводимых тестов на коронавирус
Ханлар Фатиев: Гянджинский автомобильный завод продолжает работать, соблюдая требования особого карантинного режима
В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 8 тыс. участников дорожного движения
Муса Гулиев: В нашей стране есть лаборатории, которые имеют широкие возможности для тестирования на коронавирус
Хикмет Бабаоглу: Мнения высказанные маргинальной группой под названием "Национальный совет" являются политически аморальными
Помилованный осужденный: Распоряжение Президента o помиловании принесло мне и моей семье настоящую радость