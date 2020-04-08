Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 881

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось на 28, составив 881 человек, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее сообщалось о 853 подтвержденных случаях заражения COVID-19.

По состоянию на утро 8 апреля - 114 человек излечились. В процессе лечения находятся 758 человек. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, тесты еще 4571 дали отрицательный результат. Число летальных исходов от коронавируса составляет 9.