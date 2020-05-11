Армянская мафия вновь в центре скандала - теперь уже в Латвии

Бывший сотрудник Бюро по защите Сатверсме Айгар Спаранс был задержан в момент, когда пришел на встречу с человеком, который контактировал с некогда влиятельным криминальным авторитетом Вячеславом "Сливой" Шестаковым. Этот же человек стал владельцем компании, основанной политиком Юрисом Юрашсом (Новая консервативная партия) и клиентом его жены Аллы Юраши, передает Trend со ссылкой на TvNet.

28 апреля этого года Служба государственной безопасности задержала Спаранса по факту возможной коррупции и разглашения гостайны, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga. По месту жительства провели обыск, суд применил арест в качестве меры пресечения. Однако за решеткой Спаранс пробыл недолго - на выручку пришли друзья, - внесли залог в размере 50 тысяч евро. Скинулись бывший сотрудник военной разведки Майгур Стрикис, адвокаты Спаранса Александр Березин и Алла Юраша.

Последние когда-то были следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

​Спаранс в 2018 году ушел на пенсию по выслуге лет. События, которые послужили основанием для его задержания, разворачивались в ноябре прошлого года. Служба госбезопасности сообщила, что по подозрению в контрабанде оружия в одну из стран Африки, на которую наложены санкции, задержан человек. Это был Константин Солодуха. Будучи под арестом, он дал показания о взятке в размере порядка 35 тысяч евро, которую дал Спарансу, когда тот еще работал в Бюро по защите Сатверсме.

По словам адвоката Березина, человек, заявивший о взятке Спарансу с целью получения определенной информации, не мог вспомнить ни месяц, ни число, когда это происходило. Защита Спаранса считает дело сфабрикованным с целью получить ордер на обыск его дома.

Адвокат полагает, что человек, который оговорил Спаранса, совершил сделку со службами.

Имя Константина Солодухи звучало в ряде скандалов, связанных с торговлей оружием. В 2011 году журналисты Nekā personīga занимались расследованием контрабанды оружия из Молдавии в Нагорный Карабах. Оказалось, что организатором был Солодуха, но Служба госбезопасности не смогла это доказать. В 2016 году Солодуха пытался доставить груз в Йемен, где шла гражданская война.

Солодуха избежал наказания за нарушения в процессе торговли оружием. Но из-за его репутации юрмальский аэропорт в Тукумсе, часть которого принадлежит его фирме Wings 4 Sky, остался без лицензии.

В феврале 2020 года Солодуху задержали и арестовали, как и его доли капитала в Wings 4 Sky.

Nekā personīga отмечает, что, судя по всему, Солодуха платил Спарансу за решение вопроса с аэропортом, на который спецслужбы наложили запрет.

Спаранса на прошлой неделе задержали у ресторана Erebuni в Пурвциемсе, где у него была назначена встреча с гражданином России Романом Осипяном. Сотрудница ресторана рассказала, что Осипян часто бывает "как друг, как гость".

Рестораном Erebuni управляет армянская семья, родня Осипяна, который живет в Латвии со студенческих лет. В этом заведении он регулярно встречался со Спарансом. В прошлом году Осипян решил вложиться в охранный бизнес - стал совладельцем компании Grand Force Security, которая принадлежала и бывшему оперативнику KNAB Юрису Юрашсу, ныне депутату Сейма.

Сам Юрашс говорит, что хозяйственную деятельность в предприятии так и не начал. Никакой информации о работе компании у него нет, Романа Осипяна он не знает.

Осипян давно знаком с Вячеславом "Сливой" Шестаковым, ранее судимым в России, в том числе и за убийство.

Несмотря на это, "Слива" получил в Латвии вид на жительство. Когда в 2012 году им заинтересовались журналисты Nekā personīga, вид на жительство у него отобрали, а глава МВД внес его в "черный список".

Сейчас "Слива" находится в Германии, и Осипян помог ему продать два недвижимых объекта в Юрмале, занимается продажей квартиры в Риге, на улице Сколас. О том, что у них близкие отношения, свидетельствует фотография со свадьбы "Сливы" в Германии, проходившей в узком кругу - там был и Осипян. Да и сам Осипян не отрицает своих контактов с Шестаковым. Например, он помог "Сливе" приобрести недвижимость.

Адвокат Осипяна и Шестакова в Латвии - Алла Юраша. Ее как хорошего специалиста им посоветовал Айгар Спаранс.

Юраша оставила работу в KNAB в 2009 году. Ее бюро юридических консультаций Immunitas совместно с еще одним бывшим следователем KNAB Александром Березиным превратилось в адвокатское.

Когда ее мужа Юриса Юрашса уволили из KNAB в 2016 году, Алла стала членом правления Immunitas.

Nekā personīga выяснила, что крупнейшим клиентом юридического бюро был принадлежавший Гусельникову PNB Banka.

В период с 2014 по 2019 год бюро получило от банка почти полмиллиона евро.

Алла Юраша рассказала TV3, что с PNB Banka (ранее Norvik bank) работает давно, уже с 2013 года. Тогда она еще не была адвокатом, ее пригласили как юриста, так как были подозрения в коррупционных действиях относительно Norvik.

Как минимум один из договоров Immunitas с банком был заключен в конце 2017 года, когда фирмой управлял Юрашс. Спустя пару месяцев Norvik, ставший PNB, подал на Латвию в Международный суд, а Гусельников сообщил зарубежным СМИ, что глава Банка Латвии вымогал у него взятку.

Отмечается, что дело о возможной коррумпированности Илмара Римшевича в KNAB появилось в период, когда там работал Юрашс.

Знакомство со Спарансом стало токсичным для двух экс-политиков - Nekā personīga по разным источникам нашла подтверждение информации, что по этому делу за взятку задержаны экс-политики Андрей Пантелеев и Эдвин Инкенс.