В Армении за сутки выявили 230 случаев заражения COVID-19

Число граждан с выявленным коронавирусом в Армении достигло 5271 человека, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 230 человек.

Умерли от осложнений коронавируса 67 человек (на три больше, чем в предыдущий день). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 27.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2419. На лечении находятся 2758 человек.

В стране проведен в общей сложности 44071 тест.