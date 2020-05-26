Премьер Армении попытался оправдаться за деда-коллаборациониста. Но вышло только хуже

Армения 26 мая 2020 20:10 (UTC+04:00)
Премьер Армении попытался оправдаться за деда-коллаборациониста. Но вышло только хуже

Министерство иностранных дел Армении попыталось сгладить скандал, возникший из-за информации о сотрудничестве деда премьер-министра страны с нацистами в годы Второй мировой войны. Сведения, которые распространили армянские чиновники для опровержения скандальных публикаций, оказались дезинформацией, сообщает Trend со ссылкой на info24.ru.

В канун 75-летия Победы премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в соцсети фотографию своего деда - его тоже звали Никол Пашинян. "Служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная слава павшим за Родину", - написал глава правительства Армении.

На сайте обобщенного банка данных "Мемориал", созданного по инициативе российского министерства обороны для сбора информации о погибших на Великой Отечественной войне, есть сведения о Николе Вартановиче Пашиняне. Из материалов базы данных Минобороны РФ следует, что дед Пашиняна находился в плену, "сотрудничал с врагом" и погиб на западе Украины, в Цвиахеле (Звягеле, ныне - Новограде-Волынском).

Чтобы опровергнуть скандальную информацию, МИД Армении распространил данные, что Никола Пашиняна-старшего перепутали с тезкой. Согласно их заявлению, из одного села Енокован на фронт отправились Никол Вартанович Пашинян, который признан коллаборационистом, и Никол Аракелович Пашинян - дед премьер-министра. "Его также можно найти в вышеупомянутой базе данных Минобороны России в воинском звании сержанта Красной Армии", - утверждается в сообщении ведомства.

Николай Аракелович - фейк?

Вопреки этому заявлению, на сайте "ОБД Мемориал" находятся данные только об одном Николае Пашиняне - Вартановиче, том самом пособнике нацистов. Николая Аракеровича Пашиняна в результатах поиска нет. В базе есть ряд людей с фамилией Пашинян, но имя (Николай) и год рождения (1913) совпадают с данными деда премьер-министра Армении всего в одном случае - в записях о Николае Вартановиче Пашиняне.

Поиск по данным "Николай Аракелович Пашинян" показывает, что на сайте "Память народа" была страница с такими данными. Судя по снимку в кэше Google, на сайт была загружена информация об "официальном" деде премьер-министра Армении, однако по состоянию на 26 мая эта страница на сайте не найдена или удалена (ошибка 404). Поиск по сайту "Память народа" также не выдает никаких записей о Николае Аракеловиче Пашиняне.

Страница, сохранившаяся в кэше, могла появиться при попытке сфабриковать подтверждение официальной версии о деде Никола Пашиняна, но долго не прожила. Судя по всему, эту страницу при проверке данных удалили модераторы сайта. Таким образом, никаких данных о Николае Аракеловиче Пашиняне сейчас в базах данных участников войны не содержится.

С кем воевал Пашинян-старший

Во время войны Николай Пашинян 1913 года рождения некоторое время числился пропавшим без вести, после чего выяснилось, что он перешел на сторону врага. Дед премьер-министра Армении входил в состав легиона СС, возглавляемого Гарегином Нжде, то есть воевал за нацистскую Германию.

Кто такой Гарегин Нжде

Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде) - армянский военно-политический деятель. В 1942 году стал одним из семи членов Армянского национального совета, созданного в Берлине по инициативе нацистской военной администрации. Согласно рассекреченным документам ЦРУ, Армянский национальный совет в свое время обращался к нацистскому министру восточных оккупированных территорий Альфреду Розенбергу с предложением о создании германской колонии на территории советской Армении.

"Это тот человек, который во время войны говорил: "Кто умирает за Германию - умирает за Армению". Это тот человек, диверсионная деятельность которого привела к многочисленным жертвам. И неслучайно он был арестован после окончания войны Смершем, осужден на 25 лет и умер во владимирской тюрьме", — охарактеризовал Гарегина Нжде президент Азербайджана Ильхам Алиев в недавнем интервью.

В своих публичных выступлениях премьер-министр Армении неоднократно оправдывал действия Гарегина Нжде.

Читайте по теме: Праздник не для всех. Как руководство Армении пытается героизировать пособника нацистов перед 75-летием Победы

На встрече с российскими журналистами в Ереване он сравнивал Нжде с Иваном Баграмяном и Вячеславом Молотовым.

На саммите стран СНГ, одной из тем которого была подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы, президент Азербайджана поднял вопрос о недопустимости героизации нацизма и привел в пример высказывания Пашиняна о Нжде.

Комментируя эту критику в свой адрес, армянский премьер сравнил Нжде с писателем Александром Солженицыным, мотивировав это сопоставление тем, что они оба были узниками лагерей.

"Это вершина цинизма — сравнивать Солженицына с фашистским приспешником!", - отметил впоследствии Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране инфицированы до 140 тыс человек
В Иране инфицированы до 140 тыс человек
В апреле 2020 года турпоток из Ирана в Турцию значительно снизился
В апреле 2020 года турпоток из Ирана в Турцию значительно снизился
Шесть человек пострадали при землетрясении в Иране
Шесть человек пострадали при землетрясении в Иране
Loading Bars
Лента новостей
США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая США 20:54
В Нью-Йорке намерены довести число тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки США 20:33
Премьер Армении попытался оправдаться за деда-коллаборациониста. Но вышло только хуже Армения 20:10
Хасан Рухани поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 19:51
Премьеры стран СНГ обсудят 29 мая меры по борьбе с коронавирусом В мире 19:19
Лейла Абдуллаева: Армения пытается отвлечь внимание международного сообщества от фактов незаконной оккупации Политика 19:13
В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек - Оперативный штаб Общество 18:23
В ЕС пока нет согласия по датам открытия границ внутри Шенгенской зоны Европа 18:01
Карантин по-азербайджански! Кому лирика, а кому драйв и красота (ВИДЕО) Интересное 17:44
Азербайджан направил генсеку ООН письмо в связи с т.н. «выборами», проведенными в оккупированном Нагорном Карабахе Политика 16:52
Лайки вместо аплодисментов, или Музыканты на карантине – интервью с Джейлой Сеидовой (ФОТО, ВИДЕО) Интервью 16:30
Милли Меджлис прокомментировал вопрос о зарплате депутатов Политика 16:16
Обзор динамики курса маната по отношению к основным валютам за первый квартал 2020 года Финансы 16:14
Тарана Велизаде о новой работе: Скорей бы вернулся шумный Баку без карантина (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:05
Обзор денежно-кредитной политики Азербайджана за первый квартал 2020 года Финансы 15:52
Умайра Тагиева: До конца мая снижения температуры и сильных ветров не ожидается Общество 15:26
Волонтеры AFFA приняли участие в акциях Координационного центра волонтеров Азербайджана (ФОТО) Общество 15:08
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 27 мая Общество 14:58
Индекс цен на продовольствие в Азербайджане незначительно вырос Финансы 14:56
Дмитрий Песков: Новая сделка ОПЕК+ помогает избежать негативных сценариев на энергорынках Россия 14:55
Нахчыванская компания о планах поставок сухофруктов за рубеж Бизнес 14:49
Еврокомиссия начала восстанавливать работу своих чиновников из офиса Европа 14:47
Азербайджан более чем наполовину увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 14:47
В Туркменистане планируется строительство комплекса селезащитных сооружений Бизнес 14:40
Азербайджанское предприятие о разработке новой производственной линейки промпродукции Бизнес 14:30
В Иране инфицированы до 140 тыс человек Общество 14:22
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции Турция 14:22
Президент Румынии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:20
Кямран Агабалаев приглашает получить стипендию ADAMI Media Prize Социум 14:14
Власти Ибицы предупредили о нашествии комаров - переносчиков опасных вирусов Европа 14:13
Производство в химпромышленности Азербайджана выросло на четверть Финансы 14:12
Азербайджанская компания расширит производство пластиковой продукции Бизнес 14:07
Азербайджан увеличил импорт мебели из Турции Турция 13:58
Власти Афганистана заявили о готовности продлить перемирие с движением "Талибан" Другие страны 13:58
The Jerusalem Post о гей-скандале в азербайджанской оппозиции Политика 13:56
Он постигал секреты мугама у Сеида Шушинского – вспоминая Наримана Алиева Культура 13:51
Афет Гасанова: Обязательное соблюдение правил поможет победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни Политика 13:41
Азербайджан увеличивает импорт химпродукции из Турции Турция 13:28
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла Общество 13:27
Мы понимаем всю ответственность – EMIN о проведении фестиваля "ЖАРА-2020" в Баку Культура 13:22
Всемирно известная Мидори Годо исполняет произведение азербайджанского композитора (ВИДЕО) Культура 13:22
Туркменистан примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ Туркменистан 13:18
Новак обсудит с нефтяниками выполнение сделки ОПЕК+ Энергетика 13:15
Виртуальная образовательная платформа Азербайджана может быть выведена на международный уровень ИКТ 13:12
Российское издание: Пашинян вляпался в скандал с дедушкой-гитлеровцем Армения 13:09
Туркменистан и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере Бизнес 12:55
В январе-апреле этого года Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 12:50
Совершение Хаджа зависит от решения Саудовской Аравии – Управление мусульман Кавказа Общество 12:44
Украина рассматривает возможность импорта газа через «Южный газовый коридор» Энергетика 12:42
Казахстан незначительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 12:39
Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию Россия 12:38
За первые 4 месяца года Азербайджан незначительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 12:36
Доходы населения Азербайджана выросли Финансы 12:36
В Японии начали выплачивать по $930 каждому жителю страны из-за коронавируса Другие страны 12:35
В Австралии начались испытания вакцины от коронавируса на добровольцах Другие страны 12:25
Иностранные и местные эксперты обсудили восстановление сектора гостеприимства в мире и в Азербайджане после COVID-19 (ФОТО) Общество 12:20
Потребительские расходы на фармпродукцию в Азербайджане значительно возросли Финансы 12:17
Азербайджанский производитель сельскохозяйственной продукции выйдет на новые рынки Бизнес 12:13
Индия за сутки обогнала Францию, выйдя на девятое место по числу заразившихся COVID-19 Другие страны 12:04
В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет Другие страны 12:00
Азербайджан может поставлять углеводороды в Европу через территорию Украины – советник по экономическим вопросам Энергетика 12:00
Есть перспективы для участия азербайджанских компаний в разработке углеводородных месторождений в Украине Энергетика 11:57
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в июне оказался хуже прогноза Европа 11:42
Таджикистан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 11:31
Агентство DOST провело мониторинг ситуации в семьях с приемными детьми Общество 11:26
Творчество не знает границ – конкурс для азербайджанских школьников Культура 11:22
В первом квартале текущего года инвестиции в Азербайджан превысили 1 млрд манатов Финансы 11:19
Турпоток из Узбекистана в Турцию значительно снизился Турция 11:11
В апреле 2020 года резко сократилось число туристов из Туркменистана, посетивших Турцию Турция 11:11
Обнародован объем транзитных грузоперевозок из Франции через территорию Турции Турция 11:05
В Азербайджане разработана виртуальная образовательная платформа ИКТ 11:05
Россия увеличила объемы грузоперевозок в Турцию Турция 10:58
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 7402 Армения 10:57
Сегодня в Азербайджане температура воздуха была ниже климатической нормы - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Общество 10:56
Узбекистан в январе-апреле экспортировал золота на более $1,55 млрд. Узбекистан 10:55
В Казахстане намерены увеличить производство мяса птицы Казахстан 10:52
Баку еще более утвердился в качестве одного из лидеров Совета тюркоязычных государств - российский эксперт Политика 10:39
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Европа 10:35
EU4Energy: Грузия приняла два ключевых закона об энергоэффективности Грузия 10:33
Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение Европа 10:18
США более чем наполовину увеличили импорт стали из Турции Турция 10:11
В январе-апреле Турция увеличила объёмы грузоперевозок в Кыргызстан Турция 10:10
США увеличили импорт цемента из Турции Турция 09:51
В январе-апреле Казахстан увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 09:50
Италия незначительно сократила импорт цемента из Турции Турция 09:50
Минэнерго Турции запретило промышленно-строительной компании участвовать в тендерах BOTAŞ Турция 09:44
Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Германию в январе-апреле 2020 года Турция 09:41
Нефть дорожает на признаках восстановления спроса Энергетика 09:37
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли соревнования среди разведчиков (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:37
Китай почти наполовину сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 09:32
В апреле 2020 года турпоток из Казахстана в Турцию резко снизился Турция 09:30
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции снайперскому обстрелу Нагорно-карабахский конфликт 09:27
Украина увеличила объемы грузоперевозок в Турцию Турция 09:25
Приобретение доли в АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства - Wood Mackenzie Энергетика 08:56
Аэропорт Гонконга с 1 июня возобновит транзитное обслуживание Транспорт 08:56
Футболист "Ювентуса" Коста задумывается о завершении карьеры из-за травм Спорт 08:42
Четыре человека погибли при крушении Ми-8 на Чукотке Россия 08:29
Более 30 тыс. человек оказались в зоне наводнения на северо-востоке Индии Другие страны 08:16
Япония к 19 июня снимет ограничения на передвижение по стране Другие страны 07:59
Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных Другие страны 07:44
Все новости