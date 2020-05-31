В армянской тюрьме повесился гражданин Южной Кореи

Гражданин Южной Кореи повесился в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" в Армении. Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

На место происшествия отправилась оперативная группа полиции, а также следственная группа управления СК по Армавирской области.

Правоохранительные органы выяснили, что в около 07:40 в одной из камер тюрьмы повесился 50-летний выходец из Республики Корея Конг Джанг Хон. Следов насилия на теле умершего не было обнаружено. Решением следователя назначена судебно-медицинская экспертиза. По сведениям источника, кореец на родине обвинялся в мошенничестве.