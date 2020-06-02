Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза
Армянским авиакомпаниям запретили совершать полеты на территорию Европейского союза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, говорится на официальном сайте Евросоюза.
Европейская комиссия 2 июня обновила список безопасности полетов ЕС, список авиакомпаний, деятельность которых запрещена или ограничена в Европейском союзе, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все сертифицированные в Армении авиакомпании были добавлены в список после оценки возможностей страны по обеспечению безопасности.
В списке оказались Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.
В целом полеты на территорию ЕС запрещены 96 авиакомпаниям разных стран.