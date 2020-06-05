В Армении за сутки выявили 596 случаев заражения COVID-19
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 11 817, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 4 июня, в стране было 11 22 1 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 596 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса умерли 183 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам – 69 (плюс 1 за минувшие сутки).
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