В приграничных к Азербайджану районах Армении повреждены газопроводы

В результате аварийной ситуации 13 июля повреждены наземные сети газопроводов, в результате чего прекращено газоснабжение сел Неркин Кармирахбюр, Айгепар и части села Чинари Тавушской области Армении, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения», после устранения аварийной ситуации газоснабжение будет восстановлено.