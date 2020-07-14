В приграничных к Азербайджану районах Армении повреждены газопроводы
В результате аварийной ситуации 13 июля повреждены наземные сети газопроводов, в результате чего прекращено газоснабжение сел Неркин Кармирахбюр, Айгепар и части села Чинари Тавушской области Армении, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения», после устранения аварийной ситуации газоснабжение будет восстановлено.
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