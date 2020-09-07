Армения превращает Кавказ во второй Ближний Восток

Армения 7 сентября 2020 14:46 (UTC+04:00)
Армения превращает Кавказ во второй Ближний Восток

БАКУ /Trend/ - После распада СССР сохранение влияния на постсоветском пространстве всегда считалось одним из основных приоритетов Российской Федерации.

Планы развалить Россию как крупнейшее и богатейшее (по природным ресурсам) государство в мире никуда, по мнению Москвы, не делись, и постсоветские республики являются своего рода последним географическим (геополитическим) рубежом, ограждающим Россию от потенциально недружественного пространства (НАТО). Поэтому стабильность в граничащих с Россией бывших советских республиках является важным условием обеспечения безопасности самой России, и одной из задач ее внешней политики.

Недавно появились новые обстоятельства, которые могут нести в себе потенциальную угрозу для стабильности не только на Южном Кавказе, но и в России. В Ереван прибывают рейсы из Бейрута с ливанскими армянами на борту. По сообщениям региональных СМИ, началось их размещение в Нагорном Карабахе.

Судя по тому, как привыкли действовать режиссеры армянских многоходовок, на начальном этапе все выглядит довольно безобидно – как чисто гуманитарная акция и забота о соплеменниках.

Однако вкупе с планами строительства дорог и инфраструктуры, а также жилых поселков непосредственно на оккупированных территориях (в частности Губадлинский, Зангеланский и Кельбаджарский районы Азербайджана), спутниковые фотографии которых недавно предоставил Azercosmos, очевидно, что заселение туда армян является сознательно спланированным мощным раздражителем для Азербайджана.

Для чего все это делается?

Подоплека бросается в глаза не сразу. Главная цель – уже не только оккупированные территории Азербайджана, которые армяне окончательно вознамерились не возвращать, а Россия. Попробуем это обосновать.

В Ливане, который, к слову, часто называют ближневосточной Швейцарией, в теплом средиземноморском климате вот уже больше века живет (и не бедствует) армянская община численностью около 160 тысяч человек. Армяне-депутаты ливанского парламента и армяне-министры ливанского правительства – это какой-никакой, но показатель влиятельности армянской общины в этой арабской стране.

После страшного взрыва в Бейруте, по сообщениям армянских же СМИ, погибли 13 и получили ранения 300 армян. Но, согласитесь, это не повод в одночасье покинуть насиженные места. Никто, кроме армян, не стал покидать Ливан, тем более что туда сразу потекли ручейки помощи, а ЕС в лице Франции и Германии гарантировал оказание весомой финансовой поддержки правительству этой страны.

В то время, когда коэффициент миграции населения из самой Армении остается стабильно высоким, переезд ливанских армян выглядит более чем странным. Очень трудно поверить в искренность даже самого бедного ливанского армянина, у которого все в порядке с головой, решившего сорваться и переехать на совершенно опустошенную чужую территорию, где свистят пули, и которой он рано или поздно лишится.

Смена климата, образа жизни, рода занятий (ливанские армяне в большинстве своем не фермеры) никак не тянет на поиски лучшей жизни, как это было во времена освоения Америки.

Тогда что?

Да, изменение демографического баланса в Нагорном Карабахе или приезд туда под видом переселенцев армянских боевиков из Ливана (и других стран БВ) для ведения боевых действий, как пишут многие аналитики, также является целью армян, но это тактические цели.

Расселение ливанских (а до того сирийских) армян в Нагорном Карабахе – это появление на Южном Кавказе чуждого ближневосточного элемента и перенос ближневосточных связей, в том числе террористических, на постсоветское пространство.

Армения получила задание превратить Кавказ во второй Ближний Восток. Стратегическая цель – дестабилизация и развал России.

Отсутствие незамедлительной реакции международного сообщества на заселение оккупированных азербайджанских территорий, что является прямым нарушением международных законов, дает еще один повод предположить, что это не стихийный процесс, и за ним стоит мощная сила, давшая команду не предпринимать серьезных действий против Армении.

Расчет сделан безошибочный: Азербайджан не будет молча наблюдать за незаконным заселением своих исторически и юридически признанных территорий, и рано или поздно продемонстрирует острую реакцию на действия Армении, используя свое право освободить оккупированные территории. Это станет началом череды трагических событий, и как результат - полной дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Дальше вполне вероятно, что огонь войны затронет и российский Северный Кавказ.

Большая война у границ России или уже на ее приграничных территориях – это то, что нужно Западу. Заодно будет достигнута цель развести Россию и Турцию по разные стороны баррикад, так как их сотрудничество – это ахиллесова пята Запада.

Россия – это большая и сильная страна, а большие и сильные страны не сразу ощущают потенциальную опасность, по инерции полагаясь на чувство уверенности в своих силах. Но порой бывает так, что даже огромный медведь, получив небольшую рану, в итоге умирает от заражения крови.

Конфликт в Нагорном Карабахе, инспирированный в Лэнгли, штат Вирджиния, с филигранным использованием больной мечты мирового армянства о «Великой Армении», и при преступном попустительстве Горбачева, окруженного советниками-армянами, стал первым разрушительным толчком к распаду Советского Союза.

Сейчас похожий сценарий может повториться. Армения исполняет новый заказ заокеанских покровителей – разжечь огонь большой войны в регионе Кавказа.

Вы спросите: а какой Армении прок от этого?

Армяне уверены, а, вернее, их убедили, что после развала России им помогут перекроить границы в регионе, и стать, наконец, «Великой Арменией».

Азер Ахмедбейли

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