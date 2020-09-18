В Армении за сутки зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом

Армения 18 сентября 2020 11:35 (UTC+04:00)
В Армении за сутки зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 46 910, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 17 сентября, таких случаев было 46 671. Таким образом, суточный прирост составил 239 человек.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 926 человек (плюс 1 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 285 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки нет).

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