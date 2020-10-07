В Армении за сутки зарегистрировано 672 новых случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 53 755, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 6 октября, таких случаев было 53 083. Таким образом, за сутки выявлено 672 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 995 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 302 (новых случаев нет).