В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 1600 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 80 410, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 26 октября, таких случаев было 78810. Таким образом, за сутки выявлено 1600 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1222 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 347 (плюс 8 за минувшие сутки).
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