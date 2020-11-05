Армения угрожает Израилю? (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Советник начальника Генштаба ВС Армении Владимир Погосян выступил с заявлениями угрожающего характера.

Как сообщает Trend, об этом Погосян написал у себя на странице в Twitter.

Говоря о терактах в Европе, Погосян сказал, что эти теракты его не интересуют. По его словам, наконец, армянские политики стали понимать, что такое Европа и Израиль, особенно Израиль.

"Сегодня Израиль и Германия 1933 года это одно и тоже. Мы никого не простим, и придет время мы отомстим вам, знайте", - отметил он.