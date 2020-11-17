Советник спикера парламента Армении подал в отставку

Советник спикера парламента Армении Ашот Гулян написал заявление об отставке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, он сообщил на своей странице в Facebook.

"Заявление об отставке с должности советника спикера Национального Собрания Армении я написал раньше, но в связи с состоянием здоровья Арарата Мирзояна, сообщаю об этом только сейчас, когда опасность его жизни не угрожает. Выразив А.Мирзояну благодарность за доверие, я указал, что считаю свою дальнейшую работу в этой должности нецелесообразной. Она могла и должна была быть более эффективной, особенно в дни войны", - написал Ашот Гулян.