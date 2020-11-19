Заявивший о применении ракеты "Искандер" в Карабахе армянский генерал был вызван на допрос

БАКУ /Trend/ - Бывший глава Генерального штаба Армении генерал-полковник Мовсес Акопян был вызван сегодня в Специальную следственную службу.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал сам Акопян.

Подробностей допроса в Службе генерал-полковник не сообщил.

Отметим, что ранее Акопян заявил, что Армения применила оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» во время эскалации нагорно-карабахского конфликта: "Был применен "Искандер". Но я не могу сказать, в каком направлении он был использован".