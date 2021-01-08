Родители солдат-срочников проводят акцию протеста в Армении

БАКУ /Trend/ - Несколько десятков родителей солдат-срочников проводят акцию протеста возле здания Военного института им. В. Саркисяна в Ереване, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, они требуют, чтобы их сыновей, которые вернулись на недельный отпуск, оставили служить в Армении и не отправляли в Карабах.

Солдаты-срочники вернулись в Армению на недельные отпуски. Им было сказано, что их дальнейшая служба будет проходить на территории Армении. Однако сегодня некоторым группам было сказано, что они все-таки вернутся на службу в Карабах.