Полиция Армении начала задержания членов оппозиционного движения

БАКУ/Trend/ - Полиция Армении начала задержания женщин — членов оппозиционного движения «Вето», которые в среду, 7 апреля, организовали акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

«Протестную акцию активистки приурочили к отмечаемому в Армении Дню материнства и красоты. Женщины пытались прорваться к зданию кабмина через оцепление полиции, однако не смогли этого сделать. Также участницы акции бросали в здание правительства яйца. После этого последовали задержания», - говорится в сообщении.