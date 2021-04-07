Полиция Армении начала задержания членов оппозиционного движения
БАКУ/Trend/ - Полиция Армении начала задержания женщин — членов оппозиционного движения «Вето», которые в среду, 7 апреля, организовали акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
«Протестную акцию активистки приурочили к отмечаемому в Армении Дню материнства и красоты. Женщины пытались прорваться к зданию кабмина через оцепление полиции, однако не смогли этого сделать. Также участницы акции бросали в здание правительства яйца. После этого последовали задержания», - говорится в сообщении.
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