В Армении возмущены отказом российских делегатов ПАСЕ обсудить «вопрос пленных»

БАКУ /Trend/ - Жители Армении возмущены отказом российских делегатов ПАСЕ обсудить «вопрос пленных», передает Trend во вторник со ссылкой на российские СМИ.

Часть российских делегатов проголосовала 19 апреля против обсуждения «вопроса пленных», остальные воздержались.

Против внесения данного вопроса в повестку проголосовали делегаты из России (пять делегатов), Азербайджана (шесть делегатов), Турции (восемь делегатов), один сербский делегат и один венгерский делегат. Голосование россиян вызвало в армянском обществе возмущение.