В Армении возмущены отказом российских делегатов ПАСЕ обсудить «вопрос пленных»
БАКУ /Trend/ - Жители Армении возмущены отказом российских делегатов ПАСЕ обсудить «вопрос пленных», передает Trend во вторник со ссылкой на российские СМИ.
Часть российских делегатов проголосовала 19 апреля против обсуждения «вопроса пленных», остальные воздержались.
Против внесения данного вопроса в повестку проголосовали делегаты из России (пять делегатов), Азербайджана (шесть делегатов), Турции (восемь делегатов), один сербский делегат и один венгерский делегат. Голосование россиян вызвало в армянском обществе возмущение.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи с вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
В честь братства Азербайджана и Турции в рамках мирового турне совершен велопробег от Стамбула до Чанаккале (ФОТО)
Армяне не оставили в Западном Азербайджане ни одного принадлежащего азербайджанскому народу памятника - историк
Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с саудовской стороной вопросы реализации совместных проектов
Цифровые проекты, реализованные на НПЗ STAR в 2020 году, создали стоимость в размере $35 млн (Интервью)