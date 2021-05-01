Рейтинг блока Пашиняна снизился на 4,5% - Gallup International Association
БАКУ /Trend/ - Рейтинг блока премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» снизился на 4,5 процента.
Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в исследовании Gallup International Association.
Как отмечается в исследовании, 27,2 процента опрошенных поддержали блок Пашиняна по сравнению с 31,7 процента респондентов в конце марта.
Исследование было проведено в Армении в период с 23 по 27 апреля 2021 года посредством телефонного опроса 1 003 респондентов.
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