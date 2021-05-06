Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху – Пашинян
БАКУ/Trend/ - Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Хотел бы заверить вас, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - заявил Пашинян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Лента новостей
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху – Пашинян
Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере - Микаил Джаббаров
От Золотой Орды до Азербайджана. Ханифа Абаева – мать тысячи детей, или Необычная женитьба по списку... (ФОТО)
Квартирам Героев Отечественной войны Азербайджана предложено присвоить статус исторического памятника
Японская TEPSCO будет участвовать в создании зоны «зеленой» энергии на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане предлагается внести изменения в процесс отдания воинских почестей шехидам Отечественной войны
Выделены средства на бурение 26 субартезианских скважин в ряде городов и районов Азербайджана - Распоряжение
Возможности, созданные для азербайджанских спортсменов, поражают - Ирина Дерюгина о Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Минфин Азербайджана запустил систему прогнозирования влияния налоговых и таможенных льгот на госдоходы