Главная цель Пашиняна - полный политический и экономический разрыв с Россией - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Всегда считал и продолжаю считать Никола Пашиняна прозападным политиком, главной целью которого является уничтожение в Армении пророссийских элит и полный политический и экономический разрыв с Россией.

Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Он вполне расчетливо и абсолютно цинично ведет Армению по пути военного разгрома, позора и унижения, чтобы истребить в стране все пророссийские симпатии и силы тяготения. Все его действия продиктованы логикой достижения именно этой генеральной цели. Сейчас его внешняя лояльность к России обусловлена предвыборной ситуацией в Армении, но как только Пашинян сохранит свою власть, его политика обретет более отчетливые прозападные черты. В этом я более чем уверен", - сказал Кузнецов.

Он прокомментировал недавнее заявление бывшего замначальника армянского генштаба генерала Хачатряна о том, что Армения применяла во время войны против Азербайджана приобретенные у России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", однако не поставив об этом в известность российскую сторону.

Кузнецов отметил, что вообще не доверяет подобным широковещательным заявлениям армянской стороны, на своем опыте зная, что вся армянская внешняя политика и пропаганда основаны на лжи и ничем реально не подкрепленных амбициях.

"А если учитывать тот факт, что Армения сейчас находится в бурном электоральном процессе, на 20 июня назначены досрочные парламентские выборы, главная цель которых - отстранить от власти Пашиняна, то к подобным заявлениям отправленных им в отставку армянских генералов следует относиться с двойной и даже тройной осторожностью", - сказал политический аналитик.

По его словам, предвыборная ситуация в стране - самое удобное время для представителей элит, чтобы свести старые личные счеты, вспомнить и отомстить за ранее причиненные обиды.

"Поэтому я не удивлюсь, если потом вдруг выяснится, что отставной генерал Хачатрян произнес свои слова из чувства мести, чтобы таким образом поквитаться с Пашиняном за свое увольнение из рядов вооруженных сил Армении. Я всегда заявлял и продолжаю заявлять, что не доверяю ни одному сообщению из Еревана, пока не будет получено подтверждение данной информации из иных, более заслуживающих доверия и более уважаемых источников.

Поверьте, я не стремлюсь представить Москву в лучшем свете, просто я совершенно не доверяю любой, не имеющей дополнительного подтверждения информации, распространяемой армянскими масс-медиа", - сказал Кузнецов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)