В Армении задержан кандидат в депутаты

БАКУ /Trend/ - Правоохранительные органы Армении задержали минувшей ночью кандидата в депутаты от блока "Честь имею", бывшего мэра города Армавир Рубена Хлгатяна.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Facebook его адвокаты Гаяне Папоян и Арсен Сардарян.

"Заявляем, что задержание имеет мотивы политического преследования. Его цель – помешать политической деятельности блока "Честь имею" в канун выборов", - подчеркнули защитники Хлгатяна.

Как отметила Гаяне Папоян, адвокаты обратились в суд по вопросу о правомерности задержания Рубена Хлгатяна.