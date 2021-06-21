Пока еще непонятно, как результаты выборов в Армении скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях – Лавров

БАКУ/Trend/ - Пока еще непонятно, как результаты выборов в Армении скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Выборы только что состоялись. Давайте дождемся, когда там будет правительство. Мы, по крайней мере, исходим из того, что трехстороннее соглашение [между Азербайджаном, Россией и Арменией], прекратившее войну, равно как и второе трехстороннее соглашение, запустившее процесс согласования конкретных форм раскрытия всей экономической деятельности, снятие блокады – они работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон», – сказал министр.

В Армении 20 июня состоялись досрочные выборы в Национальное собрание. По итогам голосования партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна победила с большим отрывом, набрав почти 54 процента голосов. Основной конкурент в лице блока «Айастан» получил 21,04 процента, тройку замыкает блок «Честь имею» с 5,23 процента голосов. Эти три основные силы и войдут в новый парламент. Явка на выборах составила 49,4 процента.