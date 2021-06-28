Без решения 3 важных проблем с Азербайджаном у Армении не будет будущего - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Как до, так и после выборов перед Арменией стояли и стоят три глобальные проблемы, и решать их предстоит новому составу Национального собрания и правительства, которое рано или поздно будет утверждено парламентом.

Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Первая - это отказ от Карабаха и официальное его признание частью Азербайджана, вторая - демаркация государственной границы с Азербайджаном с последующим выходом с ним на подписание мирного договора, третья - открытие Зангезурского коридора. Сегодня не суть важно, какая из этих проблем будет решаться первой, а какая - второй или третьей, последовательность здесь уже роли не играет. Без решения всех этих трех проблем в комплексе у Армении не будет будущего, и ей останется только депрессивное тусклое настоящее без надежды на перспективу. В любом случае населению этой страны и ее руководству придется выбирать между амбициями и благополучием. И этот выбор им придется делать самостоятельно", - сказал Кузнецов.

Он также прокомментировал тот факт, что Армения до сих пор говорит о несуществующем уже "нагорно-карабахском конфликте". Эксперт считает, что мнением Армении в данном вопросе можно пренебречь как статистической погрешностью.

"Понятно, что заявления подобного рода рассчитаны, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, чтобы поддерживать в части общества веру в светлое будущее. Кроме того, тем самым официальный Ереван подыгрывает некоторым своим внешним партнерам, например, президенту Франции Макрону, у которого в будущем году очередная выборная гонка за пост главы государства, и голоса миллионной армянской диаспоры будут ему как нельзя кстати. Если сейчас официальные лица Армении вдруг заявят, что никакого армяно-азербайджанского конфликта уже нет, то Макрон будет выглядеть шутом, который не понимает реалий международной обстановки, что нанесет серьезный удар по его и без того низкому электоральному рейтингу", - сказал кузнецов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)