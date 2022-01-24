Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны

Армения 24 января 2022 09:34 (UTC+04:00)
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны

БАКУ/Trend/ - Руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут стать кандидатами на пост президента республики, передает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщается, в должности президента Армении заинтересован глава МИД Арарат Мирзоян.

В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

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