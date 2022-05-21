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Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Ереване

Армения Материалы 21 мая 2022 22:09
Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Ереване

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Оппозиция Армении сообщает о 40-тысячном шествии своих сторонников в Ереване вечером в субботу, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"По самым скромным подсчетам, в настоящий момент на митинге Движения национального сопротивления в Ереване принимает участие более 40 тысяч человек. Количество протестующих пополняется новыми участниками", - сообщил вице-председатель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армен Ашотян.

Он отметил, что участники протестной акции требуют незамедлительной отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

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