Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Ереване

Оппозиция Армении сообщает о 40-тысячном шествии своих сторонников в Ереване вечером в субботу, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"По самым скромным подсчетам, в настоящий момент на митинге Движения национального сопротивления в Ереване принимает участие более 40 тысяч человек. Количество протестующих пополняется новыми участниками", - сообщил вице-председатель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армен Ашотян.

Он отметил, что участники протестной акции требуют незамедлительной отставки премьера Армении Никола Пашиняна.