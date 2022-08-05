Фуад Ахундов: По логике армян «шортвацы» на самом деле являются жителями Армении, а не Карабаха (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Одна из главных причин знаменитой армянской «многострадальности» заключается в том, что «шортвацами» (с арм. «перевертышами»), то есть нечистокровными армянами, говорящими на «неправильном» языке, в современной Армении называют тех, кто как раз-таки не подвергся до конца ассимиляции, не стал прозелитом, и сохранил связи с родным языком, сказал политолог Фуад Ахундов.

«Следуя такой логике, «перевертышами» являются именно они – потомки представителей более 20 с чем-то национальностей, которых всех сделали армянами. Для них армянский язык объединяющий, в котором есть слова разных этнических групп, в том числе и тюркские. Будучи сами самыми настоящими «шортвацами», они заставляли говорить на якобы «правильном» армянском языке всех карабахских армян, и также, вот, например, кипчакских, и других, и именно их называли и называют «перевертышами». А они как раз-таки не «перевернулись» и сохранили свой язык», - сказал Фуад Ахундов.

В самом начале видео авторы обещают, что, посмотрев его, зрители смогут по-другому взглянуть на многие события на Южном Кавказе - как в прошлом, так и в настоящий момент. Действительно, постепенное искоренение «белых пятен» армянской истории поможет многое сделать ясным и поставить так называемых «перевертышей» на свои места.