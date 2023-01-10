Дискриминация на брифинге Пашиняна: 10 СМИ лишены возможности принять участие

БАКУ/Trend/ - Порядка десяти СМИ были лишены возможности принять участие в пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоится 10 января, и задать ему вопросы.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Союза журналистов Армении.

«Никакого разумного объяснения запрету этих СМИ официально представлено не было, что уже вызвало обоснованные подозрения в том, что некоторые СМИ были лишены участия в пресс-конференции Никола Пашиняна за их непровластную позицию. Однако, с другой стороны, для участия в пресс-конференции были также приглашены несколько неправительственных СМИ», — отмечается в заявлении.

Союз журналистов Армении осудил дискриминацию, проявленную при отборе участников мероприятия с участием Пашиняна, и призвал отменить это дискриминационное решение и обеспечить участие всех без исключения представителей СМИ на пресс-конференции 10 января.

«Призываем аппарат правительства как можно скорее отменить это дискриминационное решение и обеспечить участие всех без исключения представителей СМИ на пресс-конференции 10 января. Подотчетность, прозрачность и общественный контроль, ради которых государственные чиновники вынуждены проводить пресс-конференции, не могут быть фрагментарными, дискриминационными или избирательными. В противном случае искажаются все цели, ради которых планируются подобные публичные мероприятия», — говорится в документе.