БАКУ/Trend/ - Рубен Варданян сбежал из Карабаха. Об этом сообщил армянский блогер Роман Багдасарян.

По его словам, Варданян собрал приспешников и заявил, что у него якобы смертельные проблемы со здоровьем и он должен покинуть Карабах.

На следующий день после прощального вечера Варданян покинул Карабах.

Отметим, что криминального олигарха Варданяна ранее освободили от «должности» в Карабахе.

В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха.

«Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян – покинет нашу территорию», - сказал глава государства.