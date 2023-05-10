Публичная критика ОДКБ со стороны Армении контрпродуктивна – МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Мы считаем публичную критики ОДКБ со стороны официального Еревана контрпродуктивной.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает недоумение стремление руководства Армении обсуждать вопросы эффективности организации в не ее самой, когда для этого в ОДКБ имеются все необходимые форматы, налаженные каналы взаимодействия и самое главное, участники этой организации готовы не только это все выслушать но и готовы работать на этом направлении», - сказала она.

Отметим, что недавно выступая в Пражском центре трансатлантических отношений, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях в отношениях республики с ОДКБ.

"Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией", - сказал он.

По словам премьера Армении, ОДКБ "не смог выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении".