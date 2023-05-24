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Армянские депутаты устроили драку в парламенте (ВИДЕО)

Армения Материалы 24 мая 2023 14:17 (UTC +04:00)
Армянские депутаты устроили драку в парламенте (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В Армении между депутатами от оппозиции и правящей партии «Гражданский договор» возникла потасовка.

Как сообщают армянские СМИ, она вспыхнула после выступления депутата от оппозиционного блока «Армения» Артура Саркисяна, пожелавшего напоследок посмотреть в глаза Армена Даниеляна и депутатов от правящей партии. Дело в том, что судья Армен Даниелян в свое время вынес решение об аресте Саркисяна. В последствии тот был оправдан вышестоящей инстанцией. Депутат, в частности, пожаловался на то, что его позиция в ходе судебного следствия так и не была услышана. По заверению парламентария, для Даниеляна это было не в первой.

В итоге все это вылилось в ругань, словесную перепалку и потасовку. В дело вынуждены были вмешаться сотрудники внутренней безопасности парламента. Их вызвал в зал заседаний спикер Национального Собрания Ален Симонян.

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