ASALA взяла на себя ответственность за атаку на синагогу в Ереване (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Террористическая организация Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) взяла на себя ответственность за атаку против еврейской синагоги в Ереване.

Синагогу облили жидкостью и выбили окна.

В заявлении, распространенном в этой связи ASALA данное нападение называется «успешной операцией устрашения против всемирного еврейского центра в Ереване».

«Евреи являются заклятыми врагами армянского государства и армянского народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване – это только начало. Каждый раввин будет в поле нашего зрения», - говорится в заявлении террористической организации.

ASALA угрожает войной против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии, если правительство Израиля продолжит поддерживать Азербайджан.

«Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны», - отмечается в заявлении.

Это является еще одним наглядным примером антисемитизма в армянском обществе, а также демонстрирует отсутствие толерантности к носителям иной этнической идентичности и религиозных убеждений.