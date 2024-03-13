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Россия считает ультимативной и оскорбительной риторику Еревана в отношении ОДКБ - Захарова

Армения Материалы 13 марта 2024 18:56 (UTC +04:00)
Россия считает ультимативной и оскорбительной риторику Еревана в отношении ОДКБ - Захарова

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия считает ультимативной и оскорбительной риторику Еревана в отношении ОДКБ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает Trend.

"Нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике", - сказала она.

По словам Захаровой, подобная риторика навязывается армянскому обществу.

"Продолжение подобной линии Ереваном приведет к непоправимому ущербу союзническим отношениям России и Армении", - добавила она.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана. По его словам, организация "должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности".

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