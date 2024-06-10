Парламент Армении 17 июня рассмотрит проект об отставке правительства

БАКУ /Trend/ - Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян распорядился созвать 17 июня внеочередную сессию парламента, в повестке которой будет значиться проект послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабинета министров. Распоряжение опубликовано на сайте законодательного органа, передает Trend.

"В соответствии с Конституцией Армении и законом 'Регламент Национального собрания', по инициативе депутатов, 17 июня 2024 года созывается внеочередная сессия с повесткой: 'Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства'," - говорится в документе.

В воскресенье вечером лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил о намерении оппозиции инициировать процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, подчеркнув, что народ поддержит эту инициативу у здания законодательного органа. После этого тысячи людей пришли к парламенту на проспект Баграмяна и остались там на всю ночь.