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Парламент Армении 17 июня рассмотрит проект об отставке правительства

Армения Материалы 10 июня 2024 21:49 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян распорядился созвать 17 июня внеочередную сессию парламента, в повестке которой будет значиться проект послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабинета министров. Распоряжение опубликовано на сайте законодательного органа, передает Trend.

"В соответствии с Конституцией Армении и законом 'Регламент Национального собрания', по инициативе депутатов, 17 июня 2024 года созывается внеочередная сессия с повесткой: 'Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства'," - говорится в документе.

В воскресенье вечером лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил о намерении оппозиции инициировать процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, подчеркнув, что народ поддержит эту инициативу у здания законодательного органа. После этого тысячи людей пришли к парламенту на проспект Баграмяна и остались там на всю ночь.

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