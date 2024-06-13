На митинге в Ереване произошел конфликт между Галстаняном и полицией (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На митинге в Ереване произошел конфликт между архиепископом Багратом Галстаняном и полицией.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующие кадры распространись в соцсетях.

В ответ на предупреждение представителя полиции о том, чтобы Галстанян не провоцировал столкновения и провокации, он дважды заявляет: "правильно делаю, правильно делаю".

Отметим, что сегодня с утра участники акции протеста уже собрались на площади Республики, у Дома правительства в Ереване. На месте и полицейские кордоны.

Вчера стало известно, что в Ереване полиция применяет светошумовые гранаты против протестующих у здания парламента. Одному из протестующих оторвало кисть руки.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Движение получило название "Тавуш во имя Родины", его участники во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие в Ереван. Галстанян также сообщал, что оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна.

Сам премьер еще в мае назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы.

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