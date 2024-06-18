БАКУ /Trend/ - Франция продолжает активно вооружать Армению. На этот раз будет поставлено 109 самолетов Caesar нового поколения. Первая поставка запланирована на 2026 год.

Как передает во вторник Trend, министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его армянский коллега Сурен Папикян подписали соглашение о продаже Армении артиллерийской системы Caesar.

В своем аккаунте в X Лекорню сообщил, что встретился с Папикяном в рамках крупнейшего в Европе мероприятия по оборонной промышленности Eurosatory.

“Мы продолжаем укреплять наши отношения в сфере обороны с Арменией", - отметил он, добавив, что встреча с Папикяном была продуктивной.

Артиллерийские системы Caesar производятся французской оборонно-промышленной компанией Nexter.

Ранее сообщалось, что этим летом Ереван получит более 20 французских бронемашин Bastion.

“На экспорт в Армению было поставлено более 20 бронетранспортеров Bastion. Это первый этап контракта, который является частью укрепления оборонного сотрудничества между Ереваном и Парижем. Вторая партия аналогичного объема должна быть отправлена этим летом", - отмечалось в информации ForcesOperations Blog.

Итак, Франция продолжает вооружать Армению, тем самым подрывая мирный процесс на Южном Кавказе. Эти действия вызывают серьезные вопросы о мотивах Парижа и их влиянии на усилия по достижению стабильности и безопасности в регионе.