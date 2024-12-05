Армянский народ заслуживает правды, а не пиар рекомендаций по сокрытию истинной истории Армении

БАКУ/Trend/ - Никол Пашинян, премьер-министр Республики Армения, в ходе своего недавнего выступления в парламенте выдал практический крик души безо всяких кавычек. Премьер-министр сетовал на «моду исторической Армении». Где один её житель лет этак 30 говорит, что он из Сасуна, другой – что он из Вана и т.д. А потом вопрошал: «Очень хорошо, я очень хорошо понимаю, но люди, я хочу понять, кто из Дилижана в этой стране, кто из Еревана в этой стране?» Как уверял Пашинян, «мы не понимаем простой вещи, что, когда мы живем в Дилижане, мы говорим: я из Вана, мы теряем Дилижан. Мы теряем Дилижан, мы открываем им коридор, чтобы они сказали: да ладно, там нет коренных жителей, они пришли отсюда, оттуда, это старый турецкий город, это старый азербайджанский город, это потому что они слушай, да, о чём мы говорим с кафедры? И мы теряем свое государство. Мы потеряли свое государство». Переводя на русский язык, Пашинян просит не подыгрывать азербайджанцам, которые справедливо называют эти земли Западным Азербайджаном.

А вот это уже интересно.

Важно другое. В Армении старательно затыкают уши, когда им об этом напоминают, но факт остается фактом: до взятия Эриванской крепости русскими войсками армянского присутствия на Южном Кавказе не было. За исключением церковных служащих церкви Эчмиадзин, переселенный сюда в начале 15 века, о чем говорят документы Матенадарана. Уже потом, в XIX веке, стартует переселенческая политика российской империи, и на земли Эриванского, Нахчыванского, Карабахского ханства начинается переселение этнических армян, главным образом из Османской империи и из Персии. Да, какие-то армянские квазигосударства на протяжении истории возникали, но ни одно из них не находилось там, где расположена сегодняшняя Армения. Уже потом началось масштабное, пардон, перевирание истории, когда город Ереван, основанный по приказу Шаха Исмаила Хатаи, превратился вдруг в «древнеармянский Эребуни», Сардарабад стал «Сардарапатом», Истису — «Джермуком», Хамамлы — «Спитаком»…

Ну теперь вся эта придуманная для Армении история входит в жёсткий клич с семейными воспоминаниями большинства местных жителей. Которые продолжают жить, «под собою не чуя страны». И для них оказывается полным шоком, когда в школьных учебниках истории вдруг появляются исторические азербайджанские названия городов и сел Армении, когда на главной площади Еревана начинаются раскопки и там обнаруживаются артефакты явно мусульманского происхождения, когда, наконец, в Азербайджане напоминает о тех страницах истории соседней Армении, которые местные националисты так хотели уничтожить.

В самом деле, можно придумать для Армении, которую создали на исторических азербайджанских землях Эриванского ханства, новую арменизированную историю. Можно объявить, будто бы столица Ереван – это не основанная по приказу Шах Исмаила Хатаи крепость Ревангала, а «древнеармянский Эребуни». Можно стереть с карты азербайджанские названия. Можно стереть с лица земли крепость, мечети, дама, мосты… Но вот придумать фейковую историю каждый отдельно взятой семье в Армении уже не получится! И в каждой такой семье будут рассказывать, что когда-то их прадедушка перебрался сюда из Вана или Битлиса, Эрзерума или Диярбакыра.

О том, что семейная генеалогия в Армении не совпадает с официальной историей, ещё года за четыре до выступления Пашиняна Написала Ереванская газета lragir: « «Центр Еревана вот уже больше века является «ложей» одной из каст, которая называет себя «аборигенами» Еревана. У всех «аборигенов» – трагические семейные истории, которые восходят к Вану, Битлису, Константинополю. Их предки нашли в Ереване спасение от смерти и исхода, смогли реализовать себя – стать академиками, врачами, архитекторами в родной стране, но сакрализация страха и спасения породила массу комплексов. Песня «Арагил» начинается со слов «я больше не скиталец, и у меня уже есть кров». Дом и квартал становятся родиной, не разрастаясь до ощущения большой родины — государства. Неинституционализированная кастовость выливается в снобизм и не позволяет склеить государство из разных частей».

А когда уже становится понятно. Строительство Армении как государства невозможно без примирения с собственной историей. В мире можно найти предостаточно вполне себе успешных государств, созданных, в общем-то, переселенцами, начиная от США и заканчивая Новой Зеландией. Но, во-первых, в той же Мексике не уверяют, что испанцы жили здесь раньше ацтеков и инков. А во-вторых, государства, построенное на фейках, действительно обречены на катастрофу. А это значит, что гражданам Армении нужно просто открыть доступ к подлинной истории их страны. Без чего – и здесь Пашинян действительно прав – шанс на построении своей государственности будет безнадёжно утерян.

Фуад Ахундов

политолог