В Грузии военных будут обучать профессиям сварщика и электрика

Военнослужащие ВС Грузии будут обучаться специальности сварщика, электрика, техника, моториста, оператора тяжелой строительной техники в профессиональных училищах, передает "Грузия Online".

Соответствующий меморандум подписал командующий командованием учений и военного образования, полковник Малхаз Макарадзе с руководителями профессионального колледжа «Спектри» и «Глданского центра профессиональной подготовки». Полковник Макарадзе также осмотрел существующую в училищах инфраструктуру и ознакомился с учебной программой.

«Одним из главных приоритетов для Вооруженных сил является повышение боеспособности в подразделениях боевого обеспечения, что подразумевает их комплектацию высококвалифицированными специалистами. Исходя из этого, министерство обороны заключает меморандум о взаимном сотрудничестве с аккредитованными на национальном уровне профессиональными училищами, в рамках которого наши военнослужащие, в основном из подразделений по боевому обеспечению, пройдут подготовку разного типа», — сказал Макарадзе.

Стороны выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и будет способствовать повышению боеспособности военных подразделений, а также экономии финансового ресурса.

«Мы гордимся, что будем обслуживать министерство обороны Грузии и тех людей, которые защищают честь нашей страны. У нас есть современные лаборатории и программы. У нас есть международная авторизация и мы можем предложить сервис в любом направлении технологической инженерии и строительства», — сказал руководитель общественного колледжа «Спектри» Мате Такидзе.

Профучилища задействованы во всех регионах Грузии. На данный момент в стране функционирует 37 профессиональных училищ и 10 филиалов. В 2017 году запланировано открыть еще два филиала в городе Хоби (Самегрело-Земо Сванети) и в поселке Степанцминда (Мцхета-Мтианети).