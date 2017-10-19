В Грузии военных будут обучать профессиям сварщика и электрика

19 октября 2017 16:18 (UTC+04:00)

Военнослужащие ВС Грузии будут обучаться специальности сварщика, электрика, техника, моториста, оператора тяжелой строительной техники в профессиональных училищах, передает "Грузия Online".

Соответствующий меморандум подписал командующий командованием учений и военного образования, полковник Малхаз Макарадзе с руководителями профессионального колледжа «Спектри» и «Глданского центра профессиональной подготовки». Полковник Макарадзе также осмотрел существующую в училищах инфраструктуру и ознакомился с учебной программой.

«Одним из главных приоритетов для Вооруженных сил является повышение боеспособности в подразделениях боевого обеспечения, что подразумевает их комплектацию высококвалифицированными специалистами. Исходя из этого, министерство обороны заключает меморандум о взаимном сотрудничестве с аккредитованными на национальном уровне профессиональными училищами, в рамках которого наши военнослужащие, в основном из подразделений по боевому обеспечению, пройдут подготовку разного типа», — сказал Макарадзе.

Стороны выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и будет способствовать повышению боеспособности военных подразделений, а также экономии финансового ресурса.

«Мы гордимся, что будем обслуживать министерство обороны Грузии и тех людей, которые защищают честь нашей страны. У нас есть современные лаборатории и программы. У нас есть международная авторизация и мы можем предложить сервис в любом направлении технологической инженерии и строительства», — сказал руководитель общественного колледжа «Спектри» Мате Такидзе.

Профучилища задействованы во всех регионах Грузии. На данный момент в стране функционирует 37 профессиональных училищ и 10 филиалов. В 2017 году запланировано открыть еще два филиала в городе Хоби (Самегрело-Земо Сванети) и в поселке Степанцминда (Мцхета-Мтианети).

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Правительстве Грузии желают, чтобы выборы были свободными и справедливыми
Грузия 16:22
МВД Грузии переходит на чрезвычайный режим работы
Грузия 12:04
Грузия потратила 15 млн. лари на борьбу с нашествием мраморных клопов
Грузия 18 октября 17:14
Импорт праворульных автомобилей в Грузию сократился на 96%
Грузия 18 октября 16:33
За местными выборами в Грузии будет наблюдать делегация ОБСЕ из 200 человек
Грузия 18 октября 15:38
Объем денежных переводов в Грузию вырос на 24,2%
Грузия 18 октября 14:36
Грузия может принять разные мероприятия Мюнхенской конференции безопасности
Грузия 18 октября 13:12
Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана
Грузия 18 октября 13:02
Дни культуры Беларуси впервые пройдут в Грузии
Грузия 18 октября 12:55
Грузия готова принять Мюнхенскую конференцию по безопасности
Грузия 18 октября 01:22
Шторм на побережье Грузии достигает пяти баллов
Грузия 17 октября 13:05
В Тбилиси состоялась бизнес-выставка «Абхазия 2017»
Грузия 17 октября 11:51
Грузия участвует в конкурсе профессиональных навыков в Абу-Даби
Грузия 17 октября 11:02
Азербайджанские велосипеды будут экспортироваться в Грузию
Бизнес 16 октября 17:36
На окраине Тбилиси прогремел взрыв
Грузия 16 октября 14:41
Грузия надеется на повышение кредитного рейтинга страны
Грузия 16 октября 13:54
В Грузии появился первый на Южном Кавказе вертолетный авиасимулятор
Грузия 14 октября 12:39
Парламент Грузии преодолел вето президента по проекту конституционных изменений
Грузия 13 октября 17:32