В Батуми открылся фестиваль вина и сыра

26 декабря в Батуми в рамках новогодних мероприятий открылся фестиваль вина и сыра. На площади Европы представлена продукция, изготовленная в фермерских и кооперативных хозяйствах разных регионов Грузии. В предновогоднем Батуми гости, и местные могут отведать и купить приготовленную по традиционным рецептам продукцию грузинского вина и сыра, сообщает Грузия Online.



На фестивале присутствовали председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, мэр города Батуми Лаша Комахидзе, министр сельского хозяйства Аджарии Автандил Месхидзе, представители исполнительной и законодательной власти.



Председатель правительства Аджарии наградил лучших предпринимателей золотой, серебряной, и бронзовой медалью. В концертной части мероприятия участвовали группа "Бани" и ансамбль "Элеса".



Фестиваль вина и сыра, организованный Министерством сельского хозяйства Аджарии и "Агросервис центром", продолжится два дня. Параллельно на площади Европы продолжаются новогодние мероприятия, которые в текущем году особенно богаты детскими развлекательными программами и концертами известных грузинских исполнителей.

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