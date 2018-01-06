Bloomberg включил Грузию в список самых горячих направлений 2018 года

6 января 2018 14:45 (UTC+04:00)

Грузия попала в список «самых горячих» туристических направлений 2018 года, составленный американским изданием Bloomberg, сообщает Новости-Грузия.

В общей сложности в рейтинге перечислены 22 направления, которые Bloomberg называет «самыми захватывающими» и советует посетить своим читателям для того, чтобы «превратить хороший отпуск в незабываемый».

Как поясняют авторы материала, список был составлен с учетом «культурных достопримечательностей, гостиничного и ресторанного сервиса». В статье также содержатся рекомендации о том, в какое время года лучше посетить места из списка.

«Учитывая все это, мы прочесали земной шар, изучили самые захватывающие события и свели их к 22-м особенно привлекательным точкам назначения. Чтобы убедиться в том, что вы планируете поездку в нужное время года, мы получили информацию о ценах на отели от Google и рекомендации от региональных специалистов по путешествиям, которых мы знаем, и которым мы доверяем», — сказано в статье.

Грузия в рейтинге занимает седьмое место. Посетить страну авторы советуют весной — с апреля по начало июня, или в конце года.

«Осенью — в сентябре и октябре пик сезона урожая и это прекрасное время для поездки в Грузию, именно тогда традиционные местные блюда, например, пхали (смесь из зелени или овощей с ореховой заправкой), будут особенно свежими и сочными», — пишет Bloomberg.

Согласно аналитике издания, дороже всего номера в грузинских гостиницах сегмента «лакшери»обойдутся путешественникам в середине июля – 185 долларов за ночь, а дешевле всего в феврале – 110 долларов. Говоря о гостиницах, Bloomberg особо отмечает сеть Rooms Hotel, бутик-отели которой есть в Казбеги и Тбилиси, а в ближайшее время также появятся в Местиа и в Батуми.

Грузинскую столицу авторы материала называют городом с «твердым духом и креативной энергией».

«Основанная в середине V века столица Грузии — город Тбилиси, за свою историю множество раз был разрушен вражескими нашествиями, неоднократно возрождался и перестраивался», — пишут авторы.

В Bloomberg уверены, что Грузия особенно привлечет винных снобов.

«Грузия является родиной виноградарства и имеет 8000-летнюю историю виноделия. Рассматривайте этот факт, как еще один пункт в длинном списке сюрпризов, которые привлекают таких знаменитых туроператоров, как Wild Frontiers и Butterfield & Robinson», — отмечено в статье.

В рейтинге Bloomberg Грузию опередили Сальвадор (Бразилия), остров Сент-Китс (Карибское море), Чилийская Патагония (Южная Америка), остров Борнео (Малайзия), Иордания и город Данди в Шотландии.

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