Boeing и Airbus будут закупать запчасти самолетов, производимые в Грузии

В Грузии завершается строительство завода по производству частей гражданских самолетов (ATC). На предприятии сейчас проходит процесс оснащения техникой и установками. Первая продукция будет готова к концу 2018 года и полностью оправится на экспорт. На предприятии будут изготовлены — аэродинамическая поверхность, контрольная панель и другие части, которые приобретут крупнейшие игроки мировой индустрии авиации — Boeing, Airbus и Bombardier, сообщает Грузия Online.



Совместный проект «Партнерского фонда» и израильской компании Elbit Cyclone, строительство завода по производству частей гражданских самолетов (ATC), перешел в активную фазу. В конечном итоге проект обошелся в 85 миллионов долларов США. В компании на сегодня работают более 60 сотрудников, которые прошли переподготовку в Израиле. После полного запуска завода, планируется трудоустроить 300 человек.



С процессом оснащения завода сегодня ознакомилось руководство «Партнерского фонда» и менеджмент партнерских компаний. По словам исполнительного директора фонда Давида Саганелидзе, соглашение с «Боингом» уже оформлено.



«С конца 2018 года грузинской продукцией будут снабжать ведущих компаний авиаиндустрии. Продукция в Грузии будет производиться по современным инновационным технологиям, что обеспечить высокое качество международного уровня», — заявил Давид Саганелидзе.



Партнерский фонд совместно с Elbit Cyclone в сентябре 2015 года заложил основу строительства завода по производству деталей для гражданских самолетов. Высокотехнологический завод построят на территории, прилегающей к Тбилисскому международному аэропорту.

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