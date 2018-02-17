Мэттис: США продолжат поддерживать Грузию в вопросе интеграции в НАТО

17 февраля 2018 15:32 (UTC+04:00)

США продолжат твердую поддержку Грузии как с точки зрения повышения обороноспособности страны, так и в процессе интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Об этом заявил в субботу в Мюнхене министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Слова главы Пентагона приводятся в обнародованном в субботу сообщении пресс-службы правительства Грузии, сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что Квирикашвили "выразил благодарность США за поддержку Грузии, указав на то, что минувший год был особо успешным в плане развития сотрудничества двух стран".

На встрече стороны обсудили "вопросы региональной безопасности и вопросы развития сотрудничества двух стран". "Было акцентировано внимание на ходе реформ в Грузии в сфере обороны, процессе интеграции страны в НАТО, было отмечено, что США твердо поддерживают Грузию в интеграции в НАТО", - говорится в сообщении.

"Министр обороны США указал на важную роль военнослужащих ВС Грузии в обеспечении региональной и глобальной безопасности", - отмечается в документе.

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