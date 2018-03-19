Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше

19 марта 2018 00:20 (UTC+04:00)

На дороге между городами Опочно и Коньске в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два гражданина Грузии, а еще пять получили различные телесные повреждения, сообщил Первый канал общественного вещателя Грузии со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии, передает Спутник Грузия.

Пятеро пострадавших граждан Грузии доставлены в местную больницу. По распространенной информации, состояние здоровья пострадавших граждан Грузии стабильное.

"Сразу же после получения информации к месту события отправился консул Грузии в республике Польша Теимураз Пурцеладзе. Он навестил пострадавших и провел встречи в местных правоохранительных структурах", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, машину марки "Опель", в котором сидели семь граждан Грузии занесло на дороге, и она врезалась в автобус, который ехал в противоположном направлении. По факту правоохранительные ведомства Польши начали расследование.

"Посольство Грузии в Польше уже сообщило членам семьи пострадавших и погибших о случившемся и находится с ними на постоянной связи. После завершения соответствующих процедур будет возможно начать процедуру перевозки тел погибших", - подчеркнуто в сообщении МИД Грузии.

Граждане Грузии находились в Польше по работе. МИД Грузии выражает соболезнование членам семьи погибших, а пострадавшим желает скорейшего выздоровления.

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Azernews Newspaper
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