Введен в эксплуатацию КПП на турецко-грузинской границе

БАКУ /Trend/ - Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Сарп» на турецко-грузинской границе введен в эксплуатацию, сообщили в среду Trend в министерстве таможни и торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время без проблем осуществляется переход автотранспорта в Грузию и обратно.

В министерстве также отметили, что территория КПП была расширена с 37 до 46 тысяч квадратных метров.

Стоимость проекта модернизации КПП "Сарп" составила примерно 120 миллионов турецких лир.

КПП "Сарп" в Турции был построен в 1989 году.

Отметим, что сегодня на территории Турции имеется 27 КПП, четыре из которых на границе с Ираком.

Семь КПП в настоящее время не функционируют, один из закрытых КПП расположен на границе с Арменией.

Официальный курс на 28 марта составляет 3.9829 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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