Министр инфраструктуры и регионального развития Грузии ушел в отставку

Пост министра инфраструктуры и регионального развития Грузии вместо Зураба Алавидзе займет Майя Цкитишвили. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил на специальном брифинге в пятницу, передает Новости-Грузия.

Цкитишвили с 2012 года возглавляла администрацию правительства Грузии.

«Я уверен, что Майя будет очень успешным министром. Я уверен, что в направлении пространственного развития, мы еще увидим очень большие успехи. Я хочу пожелать успехов Майе на новой должности, я уверен в ее успехе», — заявил Квирикашвили.

По словам премьера, Зураб Алавидзе покинул позицию министра регионального развития и инфраструктуры по собственному желанию.

Алавидзе возглавлял ведомство с ноября 2016 года. Тогда Квирикашвили решил обновить правительство после победы правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» на парламентских выборах. На этом посту Алавидзе сменил Нодара Джавахишвили, занимавшего пост порядка 1,5 лет.

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