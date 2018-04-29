Саудовская Аравия открывает посольство в Грузии

Посольство Саудовской Аравии откроется в Тбилиси в мае 2018 года. Об этом стало известно в ходе встречи посла Грузии в Саудовской Аравии Георгия Джанджгава, полномочия которого истекают в ближайшее время, с представителями МИД Саудовской Аравии, передает Грузия Онлайн.

В настоящее время резиденция действующего посла Саудовской Аравии в Грузии расположена в Баку.

«Исходя из существующих отношений между Саудовской Аравией и Грузией и желания их развития, министерство иностранных дел Королевства Саудовской Аравии в мае 2018 года собирается открыть в столице Грузии, Тбилиси посольство Саудовской Аравии», — отмечается в официальной ноте МИД Саудовской Аравии.

Официальный Тбилиси приветствовал это решение. В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти страны придают большое значение активизации сотрудничества с Саудовской Аравией.

В МИД Грузии отмечают, что открытие посольства Грузии в Эр-Рияде в январе 2015 года способствовало развитию двусторонних отношений в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной и туристической сфере.

Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Страны регулярно проводят политические консультации и сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры и туризма.

По данным Национальной администрации туризма, Саудовская Аравия входит в десятку стран, откуда в Грузию приезжает больше всего путешественников. В 2017 году Грузию посетили около 55 тысяч граждан Саудовской Аравии.

Следует отметить, что в июне 2018 года бюджетная саудовская авиакомпания Flynas начнет осуществлять прямые рейсы из трех крупнейших городов Саудовской Аравии в Тбилиси.

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